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قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم

آخر الأخبار
2026-07-10 | 12:57
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قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم
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قاليباف: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأميركيون ما ورد في مذكرة التفاهم

 
 
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