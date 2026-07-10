الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد وجريح في غارتين على طريق كفررمان

الديوان الأميري بقطر: الأمير ورئيس الوزراء الباكستاني أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يدعم الأمن الإقليمي ويحافظ على أمن الملاحة والممرات البحرية ويسهم في تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة

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