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o
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وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال من وزير خارجية الإمارات التنسيق لخفض التصعيد بالمنطقة
آخر الأخبار
2026-07-11 | 14:26
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وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث باتصال من وزير خارجية الإمارات التنسيق لخفض التصعيد بالمنطقة
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