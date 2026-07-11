وكالة أنباء عمان: عمان وإيران اتفقتا على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية للتوصل لتوافقات وفق القانون الدولي

"سي إن إن" عن مصدر: لم يتم بعد استكمال مقترح عمان بشأن الملاحة عبر مسارين بمضيق هرمز

"سي إن إن" عن مصدر: لم يتم بعد استكمال مقترح عمان بشأن الملاحة عبر مسارين بمضيق هرمز

السفير الأميركي لدى إسرائيل: فكرة تدخل سوريا في لبنان لم تلق قبولا من أي طرف ولا إسرائيل