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الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيلية مشّطت بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات

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2026-07-11 | 16:59
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الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيلية مشّطت بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات
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الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيلية مشّطت بالأسلحة الرشاشة أطراف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات

 
 
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