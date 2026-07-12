الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الدفاع القطرية: استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تستهدف الدولة

آخر الأخبار
2026-07-12 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الدفاع القطرية: استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تستهدف الدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الدفاع القطرية: استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تستهدف الدولة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدفاع

القطرية:

استمرار

القوات

المسلحة

التصدي

الهجمات

بالصواريخ

الباليستية

تستهدف

الدولة

LBCI التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و١٨ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
الجيش الكويتي: نتصدى حاليا لأهداف جوية معادية في المجال الجوي للدولة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:01

الديوان الأميري القطري: إعلان الحداد العام في أنحاء الدولة كافة على فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم

LBCI
آخر الأخبار
05:01

الخارجية السعودية: ندين اعتداءات إيران على السفن التجارية بما يهدد أمن الملاحة واستمرار اعتداءاتها الآثمة على الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن

LBCI
آخر الأخبار
05:00

الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد اليوم ما يمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وتهديدا لأمنها

LBCI
آخر الأخبار
05:00

الرئيس الفلسطيني: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:01

الديوان الأميري القطري: إعلان الحداد العام في أنحاء الدولة كافة على فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم

LBCI
آخر الأخبار
05:01

الخارجية السعودية: ندين اعتداءات إيران على السفن التجارية بما يهدد أمن الملاحة واستمرار اعتداءاتها الآثمة على الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن

LBCI
آخر الأخبار
05:00

الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد اليوم ما يمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وتهديدا لأمنها

LBCI
آخر الأخبار
05:00

الرئيس الفلسطيني: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-23

هبة نصر: اجتماع لبنان وإسرائيل يبدأ خلال 40 دقيقة وترامب سينضم إضافة إلى روبيو ونيدهام وعيسى وهاكابي ووسفراء لبنان وإسرائيل لمناقشة فرض وقف إطلاق النار وتمديده

LBCI
عالم الطبخ
2026-06-14

الزبدة أم الزيت؟ طهاة محترفون يحسمون الجدل حول أفضل طريقة لطهي البيض

LBCI
آخر الأخبار
00:49

وزارة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في البحرين

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-24

الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

زيارة الرئيس سلام إلى أنقرة فتحت باب تنسيق جديد بين البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تصعيد أميركيّ إيرانيّ متبادل ومساع لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

هذا هو الرابح الأكبر في كأس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
14:35

بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!

LBCI
خبر عاجل
13:48

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…

LBCI
خبر عاجل
02:18

وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام

LBCI
خبر عاجل
10:48

مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية

LBCI
فنّ
06:04

عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"

LBCI
أخبار دولية
23:51

وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا

LBCI
خبر عاجل
01:06

الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More