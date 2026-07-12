المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عمان وإيران اتفقتا على مواصلة المناقشات للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي فجّر عددا من المنازل في بلدة مجدل زون وأطلق رشقات نارية على المنازل في بلدة المنصوري ونَسَفَ منازل في بنت جبيل فجرا