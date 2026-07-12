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الرئيس الفلسطيني: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة

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2026-07-12 | 05:00
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الرئيس الفلسطيني: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة
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الرئيس الفلسطيني: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة

 
 
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