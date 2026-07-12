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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق شبّ في سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية على طريق عام تول - الدوير وفرق الاطفاء سارعت لاخماده وأفيد بأن الحريق ناجم عن احتكاك كهربائي ولا يوجد أي استهداف
آخر الأخبار
2026-07-12 | 06:57
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الوكالة الوطنية للإعلام: حريق شبّ في سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية على طريق عام تول - الدوير وفرق الاطفاء سارعت لاخماده وأفيد بأن الحريق ناجم عن احتكاك كهربائي ولا يوجد أي استهداف
*
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