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سي بي إس عن مسؤول أميركيّ: لا أضرار جسيمة لحقت بقاعدة الأمير حسن في الأردن نتيجة الهجوم الإيرانيّ

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2026-07-12 | 08:09
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سي بي إس عن مسؤول أميركيّ: لا أضرار جسيمة لحقت بقاعدة الأمير حسن في الأردن نتيجة الهجوم الإيرانيّ
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سي بي إس عن مسؤول أميركيّ: لا أضرار جسيمة لحقت بقاعدة الأمير حسن في الأردن نتيجة الهجوم الإيرانيّ

 
 
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