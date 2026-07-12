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الخارجية الإيرانية: عراقجي شدد خلال لقائه الممثل الأممي لشؤون لبنان على استمرار دعم لبنان ووحدة أراضيه كما أكد مواصلة الجهود لإنهاء احتلال أراضيه

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2026-07-12 | 11:50
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الخارجية الإيرانية: عراقجي شدد خلال لقائه الممثل الأممي لشؤون لبنان على استمرار دعم لبنان ووحدة أراضيه كما أكد مواصلة الجهود لإنهاء احتلال أراضيه
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الخارجية الإيرانية: عراقجي شدد خلال لقائه الممثل الأممي لشؤون لبنان على استمرار دعم لبنان ووحدة أراضيه كما أكد مواصلة الجهود لإنهاء احتلال أراضيه

 
 
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