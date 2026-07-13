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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٥ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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2026-07-13 | 00:03
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٥ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١٥ جريحًا في ١٢ حادثًا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
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