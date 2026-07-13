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نائب أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: لمحاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيرانيّ

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2026-07-13 | 03:08
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نائب أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: لمحاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيرانيّ
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نائب أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: لمحاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيرانيّ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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