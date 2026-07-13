نائب أمين مجلس الأمن القوميّ الإيرانيّ: لمحاسبة المتورطين في اغتيال المرشد الأعلى وهذا حق للشعب الإيرانيّ

رئاسة الجمهورية: تنكيس العلم في قصر بعبدا حداداً على أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويستمر الحداد حتى يوم الأربعاء ضمناً استناداً إلى المذكرة التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

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