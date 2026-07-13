النائبة نجاة صليبا للـLBCI: هناك جهات تهتم بمصلحة إيران أكثر من مصلحة لبنان تكمن مصلحتها في أن لا ينجح الاتفاق الاطاريّ وهذه الأصوات هي التي تعلو حاليًا

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