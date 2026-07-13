رئاسة مجلس الوزراء: تنكيس الأعلام اللبنانيّة المرفوعة فوق السراي الكبير حدادًا على وفاة صديق لبنان الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وذلك بموجب المذكّرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

بموجب المذكّرة التي أصدرها رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نوّاف_سلام، نُكِّست الأعلام اللبنانيّة المرفوعة فوق السراي الكبير حدادًا على وفاة صديق #لبنان الكبير المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.#pcm pic.twitter.com/RkJ5izL2wO
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 13, 2026
بموجب المذكّرة التي أصدرها رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نوّاف_سلام، نُكِّست الأعلام اللبنانيّة المرفوعة فوق السراي الكبير حدادًا على وفاة صديق #لبنان الكبير المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.#pcm pic.twitter.com/RkJ5izL2wO