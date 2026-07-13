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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
26
o
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إيران تصف السينانور الأميركيّ الراحل ليندسي غراهام بأنه "شرير"
آخر الأخبار
2026-07-13 | 04:11
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إيران تصف السينانور الأميركيّ الراحل ليندسي غراهام بأنه "شرير"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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