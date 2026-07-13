الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء مدينة بعلبك على علو منخفض

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معلومات الـLBCI: بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات الى تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الاسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء اعادة الاعمار