وزير الدفاع اليمني: سنتصدى للطائرات الإيرانية المعادية بكل الوسائل المتاحة

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الرئيس جوزاف عون عرض مع موفد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النائب وائل بو فاعور الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والمواقف من الأحداث الراهنة