الوكالة الوطنية: درون اسرائيلية ألقت قنبلة حارقة على تلة الطهرة في بلدة كفررمان

الحكومة البريطانية: حظر دعم الحرس الثوري الإيراني في إطار الحملة على وكلاء الدول الأجنبية

الحكومة البريطانية: حظر دعم الحرس الثوري الإيراني في إطار الحملة على وكلاء الدول الأجنبية

أ.ف.ب: الحكومة اليمنية تقول إنها استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط