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معلومات للـLBCI: مفاوضات روما ستبحث في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح لكن الغوص في تفاصيل الملفات بالنسبة للبنان مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل

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2026-07-13 | 08:46
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معلومات للـLBCI: مفاوضات روما ستبحث في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح لكن الغوص في تفاصيل الملفات بالنسبة للبنان مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل
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معلومات للـLBCI: مفاوضات روما ستبحث في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح لكن الغوص في تفاصيل الملفات بالنسبة للبنان مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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