معلومات للـLBCI: مفاوضات روما ستبحث في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح لكن الغوص في تفاصيل الملفات بالنسبة للبنان مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل إسرائيل

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