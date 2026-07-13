الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن: جميع المطارات مغلقة أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر

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رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن: وجهت بعدم توسيع نطاق المواجهة منعا لإيران من الزج باليمن بحروب تخدم مصالحها ولن نسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك أجواء اليمن سواء مطار صنعاء أو أي مطار آخر