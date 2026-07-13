المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: أميركا عرضت أمن إمدادات النفط والغاز العالمية للخطر بشكل خطير بتدخلها في مضيق هرمز

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: نشدد مجددا على سلطتنا وسيطرتنا على مضيق هرمز

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: نشدد مجددا على سلطتنا وسيطرتنا على مضيق هرمز

رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن: وجهت بعدم توسيع نطاق المواجهة منعا لإيران من الزج باليمن بحروب تخدم مصالحها ولن نسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك أجواء اليمن سواء مطار صنعاء أو أي مطار آخر