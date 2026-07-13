الحرس الثوري الإيراني: مقتل 3 من قواتنا في خوزستان إثر غارة استهدفت مدينة آبادان جنوب غربي البلاد

ترامب لفوكس نيوز: هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة

ترامب لفوكس نيوز: هناك احتمال بنسبة 90% أن المرشد الإيراني الجديد لم يعد على قيد الحياة

كالاس: حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية هو الخيار الذي حظي بأكبر قدر من الدعم من دون تحديد حجم هذا الدعم