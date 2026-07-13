الوكالة الوطنية: العدو ينفذ عملية تمشيط بإتجاه مجدل زون ومدفعيته تقصف وادي حسن

التالي

المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية: الحصار كامل يشمل الساحل الإيراني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ الإيرانية ومحطات النفط ولن يعيق مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية