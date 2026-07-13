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المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية: سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شريطة خضوعها للتفتيش

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2026-07-13 | 14:21
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المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية: سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شريطة خضوعها للتفتيش
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المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية: سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شريطة خضوعها للتفتيش

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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