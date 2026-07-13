الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيرة أميركية من طراز إم كيو 1 في مضيق هرمز

بوليتيكو عن رسالة وجهها ترامب إلى الكونغرس في 10 تموز: الضربات على إيران في 7 تموز تمثل عملا عسكريا يتماشى مع مسؤوليتي

بوليتيكو عن رسالة وجهها ترامب إلى الكونغرس في 10 تموز: الضربات على إيران في 7 تموز تمثل عملا عسكريا يتماشى مع مسؤوليتي

التلفزيون الإيراني: لم يتم الإبلاغ عن أي انفجارات في بندر عباس ومناطق أخرى في جنوب إيران حتى هذه اللحظة