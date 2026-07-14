أدنوك للإمداد والخدمات: نؤكد أن في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء تعرضت ناقلتي النفط الباهية ومومباسا بي. لهجوم بمقذوفات أثناء المرور عبر مضيق هرمز

الخارجية الصينية تعليقا على الحصار الأميركي لإيران: الصين قلقة للغاية بشأن استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج وستواصل بذل جهود لتهدئة الوضع

الخارجية الصينية تعليقا على الحصار الأميركي لإيران: الصين قلقة للغاية بشأن استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج وستواصل بذل جهود لتهدئة الوضع

إيران تعلن إعادة فتح جسر للسكك الحديدية كان قد تضرر الأسبوع الماضي في شمال شرق البلاد بعد إصلاحه