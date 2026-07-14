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قوة دفاع البحرين: تصدينا صباح اليوم لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
آخر الأخبار
2026-07-14 | 03:24
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قوة دفاع البحرين: تصدينا صباح اليوم لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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