وكالة سلامة الطيران الأوروبية: لا ينبغي لمشغلي الطائرات العمل داخل المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات والمجال الجوي فوق مياه خليج عمان

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مصادر متابعة للمفاوضات للـLBCI: وضع آلية تنفيذية للإطار أمر أساسي نظرا لوضوحه لناحية إنشاء اتفاق أمني طويل الأمد ولناحية احترام سيادة البلدين ما يدحض كل ما سبق من كلام عن مناطق عازلة أو اقتصادية