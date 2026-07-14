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o
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وكالة سلامة الطيران الأوروبية: لا ينبغي لمشغلي الطائرات العمل داخل المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات والمجال الجوي فوق مياه خليج عمان
آخر الأخبار
2026-07-14 | 07:07
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وكالة سلامة الطيران الأوروبية: لا ينبغي لمشغلي الطائرات العمل داخل المجال الجوي للبحرين والكويت وقطر والإمارات والمجال الجوي فوق مياه خليج عمان
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