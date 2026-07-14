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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
آخر الأخبار
2026-07-14 | 09:53
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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: نفذنا اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران
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