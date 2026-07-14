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مسؤول في وزارة الخارجية: أميركا تدعم جهود العراق وسوريا لزيادة الترابط وبناء طرق مستقبلية للتجارة والازدهار

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2026-07-14 | 16:35
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مسؤول في وزارة الخارجية: أميركا تدعم جهود العراق وسوريا لزيادة الترابط وبناء طرق مستقبلية للتجارة والازدهار
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مسؤول في وزارة الخارجية: أميركا تدعم جهود العراق وسوريا لزيادة الترابط وبناء طرق مستقبلية للتجارة والازدهار

 
 
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