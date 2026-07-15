الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه عدد من الاهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت فجرا علميات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل كما أقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل الى بلدة مارون الرأس الحدودية

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