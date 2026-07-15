وكالة تسنيم: مقتل 7 جنود في جنوب شرق إيران إثر غارات أميركية على بمبور والجيش الإيراني سيرد على الهجوم الأميركي

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الوزير السابق غازي العريضي للـLBCI: أول من أيد الرئيس عون بخيار التفاوض كان وليد جنبلاط ورفض اي اتهام او تخوين له ونحن قلنا أننا مع ارادة التفاوض ولو كان مباشرا