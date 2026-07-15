الوزير السابق غازي العريضي للـLBCI: المواقف التي صدرت عن وليد جنبلاط تاريخية ولم تكن دفاعا عن حزب الله أو إيران ونتمنى أن يعود الرئيس عون من زيارته إلى أميركا حاملا إيجابيات وخطوات عملية تشعر اللبنانيين بأننا أمام مرحلة جديدة

العريضي للـLBCI: على النهج الإسرائيلي أن يتغير ويجب تقديم خطوات عملية للانسحاب من الجنوب وهذا يتلازم مع تقديم ما يلزم للجيش اللبناني وتمكينه من أجل الانتشار

العريضي للـLBCI: على النهج الإسرائيلي أن يتغير ويجب تقديم خطوات عملية للانسحاب من الجنوب وهذا يتلازم مع تقديم ما يلزم للجيش اللبناني وتمكينه من أجل الانتشار

الوزير السابق غازي العريضي للـLBCI: أول من أيد الرئيس عون بخيار التفاوض كان وليد جنبلاط ورفض اي اتهام او تخوين له ونحن قلنا أننا مع ارادة التفاوض ولو كان مباشرا