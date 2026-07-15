مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو سيتوجه إلى أميركا السبت

العريضي للـLBCI: على النهج الإسرائيلي أن يتغير ويجب تقديم خطوات عملية للانسحاب من الجنوب وهذا يتلازم مع تقديم ما يلزم للجيش اللبناني وتمكينه من أجل الانتشار

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