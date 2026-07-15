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بيروت
28
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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القوات البرية في الجيش الإيراني: إصابة 13 عنصرا في الهجمات الأميركية على ثكنة عسكرية في بمبور فجر اليوم
آخر الأخبار
2026-07-15 | 05:19
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القوات البرية في الجيش الإيراني: إصابة 13 عنصرا في الهجمات الأميركية على ثكنة عسكرية في بمبور فجر اليوم
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