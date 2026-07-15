الخارجية الإماراتية: هجمات إيران على البحرين والكويت والأردن تمثل انتهاكا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا غيرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار

القيادة المركزية الأميركية: قواتنا غيرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار

تحليق مكثف للطيران المسيّر على علو منخفض في أجواء عدد من القرى والبلدات الجنوبية لا سيما فوق الزهراني