بيان: كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف سيصدر بيانًا عن الحرب والأحداث الأخيرة

منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بـ4 أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة

منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بـ4 أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة

ترامب: اعتقدنا أنه كان من الممكن تغيير النظام بإيران في بداية الحرب ولم أعلم أن النظام الإيراني مستعدٌ لقتل 52 ألف شخص