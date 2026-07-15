رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كيفن وورش: التضخم لن يستمر وقبل أن أتولى منصبي لم يحاول ترامب التأثير عليّ فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإذا حاول التأثير على السياسة النقدية فسألتزم الصمت وأقوم بعملي

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