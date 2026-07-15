تسنيم عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ليس لدينا أي خطط للمفاوضات في الوقت الحالي فنحن نركز على الدفاع

الجيش الأميركي ينفي قصف قواته منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران أمس

الجيش الأميركي ينفي قصف قواته منشأة مدنية لتخزين القمح في إيران أمس

ترامب: الرئيس السوريّ قد يكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع الحزب