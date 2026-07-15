الجيش الأميركيّ: هاجمنا إيران

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطانيّ احتجاجًا على مشروع قانون يستهدف الحرس الثوريّ

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطانيّ احتجاجًا على مشروع قانون يستهدف الحرس الثوريّ

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية يقول "العدوان الإيرانيّ" استهدف عددًا من المنشآت الحيوية مما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات