مقر خاتم الأنبياء: إذا نفذت واشنطن تهديداتها بضرب البنية التحتية بإيران فسنضرب البنية التحتية في المنطقة

مقر خاتم الأنبياء: ما ستنفذه قواتنا لن يكون ردا مماثلا بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا

مقر خاتم الأنبياء: ما ستنفذه قواتنا لن يكون ردا مماثلا بل ردا أشد وأوسع وأكثر تدميرا

مقر خاتم الأنبياء: لن نسمح على الإطلاق للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤون مضيق هرمز وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه