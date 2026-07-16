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الحماية المدنية الجزائرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام في العاصمة

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2026-07-16 | 04:19
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الحماية المدنية الجزائرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام في العاصمة
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الحماية المدنية الجزائرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 19 في حريق بمؤسسة لرعاية الأيتام في العاصمة

 
 
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