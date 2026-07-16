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المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: تحميل النفط الخام مستمر في الموانئ الجنوبية
آخر الأخبار
2026-07-16 | 06:59
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المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: تحميل النفط الخام مستمر في الموانئ الجنوبية
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