زعيم الحوثيين في اليمن: كل منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافا لصواريخنا إذا انخرطت الرياض في "عدوان شامل" على اليمن وتصاعدت حدته

النواب محمد سليمان وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد يصلون الى مجلس النواب ويطلبون عدم تسجيلهم مرددين عبارة "مقاطعين"

النواب محمد سليمان وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد يصلون الى مجلس النواب ويطلبون عدم تسجيلهم مرددين عبارة "مقاطعين"

معاريف: الجيش الإسرائيلي شرع في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب لبنان