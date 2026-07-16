وكالة فارس: صواريخ أميركية تصيب مواقع قرب بندر عباس

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سقوط اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2026/2025