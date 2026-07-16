إقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002 المتعلق بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان معدلا

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