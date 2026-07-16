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رويترز: المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي على إكس تقريرا عن سماع دوي في دبي

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2026-07-16 | 12:53
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رويترز: المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي على إكس تقريرا عن سماع دوي في دبي
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رويترز: المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي على إكس تقريرا عن سماع دوي في دبي

 
 
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