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البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها

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2026-07-16 | 13:54
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البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها
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البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح أمام السفن غير المتجهة إلى إيران وغير المغاردة منها

 
 
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