وكالة مهر: سماع دوي انفجار في الأهواز جنوب إيران وطبيعته غير معروفة

وزارة الدفاع الكويتية: "العدوان الإيراني" اليوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية مما تسبب بأضرار مادية

وزارة الدفاع الكويتية: "العدوان الإيراني" اليوم استهدف عددا من المنشآت الحيوية مما تسبب بأضرار مادية

إعلام رسمي عن القضاء الإيراني: لم يتم إطلاق أي سجين أميركي أو عملية تبادل من السجون الإيرانية